Москва, 30 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. По предварительным расчётам, с начала июля в Москве за 29 дней выпал 151 мм осадков, что составляет 180% месячной нормы. Об этом 30 июля рассказали в столичном метеобюро.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Прирост осадков на главной метеостанции города (ВДНХ) с начала месяца составил 180% месячной нормы», — заявил представитель метеобюро в беседе с «Интерфаксом».

Он уточнил, что наиболее дождливыми в нынешнем июле стали 26 июля, когда выпало 36 мм осадков, и 18 июля — 23 мм. Представитель метеобюро отметил, что средняя температура в июле 2023 года пока на один градус ниже климатической нормы, а самым жарким днём стало 6 июля, когда воздух прогрелся до +29,1 °C.

Месячная норма осадков для июля в Москве составляет 84 мм.

Как сообщало, 23 июля главное управление столичного МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о ливне, грозе и сильном ветре. Людей призвали не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

В Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень. По данным синоптиков, в городе в течение нескольких часов выпало до 46 мм осадков.