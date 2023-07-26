Москва, 26 июля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. В Москве прошёл сильнейший с 1894 года ливень, сообщил 26 июля Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, за несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков. При этом предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, фиксировался в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков.

Согласно метеопрогнозам, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся.

Как сообщало 26 июля ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве выпало до 25 мм осадков, что составляет более четверти месячной нормы. Синоптик добавил, что больше всего осадков — 25 мм — выпало в районе проспекта Вернадского. Также Тишковец напомнил, что месячная норма осадков в июле в Москве составляет 84 мм.