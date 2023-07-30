Москва, 30 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Телефонные мошенники, один из которых представился замминистра здравоохранения России, похитили у сотрудницы московского онкоцентра 1,5 млн. рублей. Об этом стало известно 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В полицию обратилась научный сотрудник онкоцентра имени Блохина. Она сообщила, что ей пришло сообщение с неизвестного номера. Автор представился замглавы Минздрава Олегом Салагаем и сообщил, что её личные данные утекли в сеть. В связи с этим женщине перезвонят якобы сотрудники экономической безопасности и попытаются похитить ее накопления», — сообщили в полиции.

Сообщается, что женщине действительно позвонили, но уже якобы сотрудники Центробанка, которые стали выяснять, сколько всего у неё есть денег и в каких банках. В итоге сотрудница онкоцентра сняла с карты более 1,5 млн. рублей и перевела мошенникам. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские проводят разыскные мероприятия.

Как ранее стало известно ИА Регнум, в Москве мошенники убедили доктора филологических наук Александра Липатова, неоднократно награждённого польским правительством за заслуги в изучении культуры, снять деньги со счетов и привезти им их на такси. Мошенники представились сотрудниками полиции. Как профессор рассказал оперативникам, преступники казались очень убедительными. Один из них утверждал, что в отделение банка приходил какой-то человек, у которого имелась доверенность на имя Липатова. По словам звонившего, этим делом занимается следователь. Мошенник предложил профессору пообщаться с ним и оказать содействие в задержании «человека». Только через несколько дней Липатов понял, что всё произошедшее было обманом.