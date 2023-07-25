Москва, 25 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В Москве мошенники убедили доктора филологических наук Александра Липатова, который неоднократно был награжден польским правительством за заслуги в изучении местной культуры, снять деньги со счетов и привезти им их на такси. Они представились профессору сотрудниками полиции. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

17 июля в полицию обратился 86-летний доктор филологических наук Александр Липатов. Он рассказал оперативникам, что несколько дней назад стал жертвой мошенников. Но понял это Александр Владимирович не сразу, потому что преступники казались очень убедительными. 12 июля на домашний телефон Липатова позвонил незнакомый мужчина. Он представился пенсионеру сотрудником правоохранительных органов и объяснил, что проводит проверку по факту возможного мошенничества. «Оперативник» утверждал, что в отделение одного из банков приходил какой-то человек, у которого имелась доверенность на имя Александра Владимировича. Голос в трубке объяснил, что сейчас этим делом занимается следователь и предложил пенсионеру пообщаться с ним и оказать содействие в задержании преступника. Через какое-то время доктору наук позвонил другой мужчина. Он объяснил Александру Владимировичу, что ему нужно снять со своего счёта деньги и передать их «сотрудникам полиции». Пенсионер отправился в банк, обналичил часть денег в валюте и часть в рублях и сообщил об этом мошенникам. Последние даже вызвали Александру Липатову такси. Он сел в машину и сам отвез деньги мошенникам. Только через несколько дней он понял, что всё произошедшее было обманом.

«Поступило заявление от 86-летнего мужчины, которого 12 июля путём телефонного звонка ввели в заблуждение с целью хищения денежных средств. В результате чего заявитель передел 10 000 долларов США и 576 000 рублей неизвестным лицам. Сумма ущерба составила 1 477 190 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению доктора наук провели проверку и 19 июля возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере.

Александр Владимирович Липатов родился 6 июня 1937 года. Он окончил филологический факультет МГУ и факультет полонистики (дисциплина, изучающая польский язык и польскую культуру, литературу и культуру народов Польши) Варшавского университета. Он стал первым отечественным ученым, который защитил во Вроцлавском университете (Польша) докторскую диссертацию. Александр Владимирович стал многопрофильным специалистом, изучающим теорию и историю польской и других славянских литератур. Он выпустил более 500 научных публикаций, в основу которых легли литературоведческая и историческая методологии, принципы политологических и социологических исследований. Липатов занимался организацией международных конференций в России и за рубежом, до 2022 года был ведущим сотрудником Центра истории славянских литератур. Александр Владимирович читал курсы лекций в МГУ, РГГУ и аспирантам Института славяноведения в России. Кроме того, по приглашению польских коллег он преподавал славистику и страноведение в Варшавском, Ягеллонском (Краков), Торуньском и других университетах Польши. Александр Владимирович — член Польской академии наук и искусств, входит в состав президиума Всемирной ассоциации полонистов, научных советов польских журналов Nowa polityka wschodnia и Sprawy Wschodnie. Он был награждён премией министра культуры и национального наследия Польши, орденом «Офицерский крест заслуги перед Речью Посполитой Польской», медалью П. Й. Шафарика и другими наградами.