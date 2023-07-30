Брянск, 30 июля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Климовский район Брянской области. Об этом рассказал 30 июля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины», — сообщил он в Telegram-канале.

Как написал Богомаз, женщин оперативно доставили в районную больницу и оказали необходимую помощь. Несколько объектов свиноводческого комплекса получили повреждения и загорелись, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее губернатор также сообщал об обстреле украинскими военными села Зерново в Суземском районе. Богомаз отметил, что в результате этого повреждено одно домовладение. Перед этим стало известно, что ВСУ обстреляли посёлки Полевые Новосёлки и Павловичи в том же районе. В результате электроснабжение этих населённых пунктов было нарушено.