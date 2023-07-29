Вашингтон, 30 июля, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Доступ к системе спутниковой связи Starlink в районе Крыма отказался предоставить украинской армии американский предприниматель Илон Маск. Об этом 29 июля пишет газета The New York Times в редакционной статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Отмечается, что Starlink часто является единственной возможностью получения доступа в интернет в зоне конфликта. На территории Украины сеть используется для сбора разведывательной информации и координации ударов дронов. Маск несколько раз ограничивал доступ для украинских военных к Starlink, в том числе отклонил запрос ВСУ о включении сети в районе Крыма. Когда именно Маск отклонил запрос, не уточняется.

При этом отмечается, что ещё в 2022 году Маск опубликовал свой «мирный план» по урегулированию конфликта. В качестве первого шага бизнесмен предлагал провести референдумы на всех территориях, недавно вошедших в состав России. Как пояснял Маск, этот шаг позволит Крыму официально стать частью России, а Украине предприниматель предлагал присвоить нейтральный статус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе власти Украины заявили о формировании соединений ВСУ из ударных дронов, которые будут оснащены терминалами Starlink. В феврале Маск ограничил применение спутников его компании для управления беспилотниками ВСУ и заявил, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но он не позволит использовать её для эскалации конфликта на Украине. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация США провела переговоры с Маском, но не рассказал об их результатах.

Также предприниматель раскритиковал решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он напомнил, что прежде власти США неизменно осуждали тех, кто использует этот вид вооружения. Действия Вашингтона Маск назвал лицемерием.