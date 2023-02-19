Вашингтон, 19 февраля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Власти США вели переговоры с предпринимателем Илоном Маском по поводу использования украинской стороной спутников Starlink, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью NBC.

Zuma\TASS Госсекретарь США Энтони Блинкен

Ранее в компании SpaceX ограничили доступ для ВСУ к спутниковому интернету от Starlink для управления беспилотниками и подчеркнули, что сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия». Позже Илон Маск заявил, что спутники Starlink не должны быть задействованы в конфликте, который может перерасти в третью мировую войну.

«Я не могу рассказать о разговоре, кроме того факта, что разговор состоялся», — заявил Блинкен после вопроса о том, просили ли американские компании Маска пересмотреть решение по спутникам.

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