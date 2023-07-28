Екатеринбург, 28 июля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали мужчину, у которого нашли пропавшую 8-летнюю девочку. По неуточненным данным, ребёнка нашли в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Один из волонтёров, занимавшийся поисками, сообщил E1. RU, что мужчина заманил девочку домой при помощи собаки.

«Нашли в соседнем доме у мужчины, заманил её собакой», — рассказал волонтёр.

Правоохранители установят, не стала ли девочка объектом преступления.

Следственный комитет по Свердловской области сообщил 27 июля, что пропавшую девочку восьми лет нашли живой в Екатеринбурге. Она 26 июля в 10 утра вышла из дома, расположенного на улице Латвийской в Екатеринбурге, и пропала. Об её исчезновении в полицию сообщили родные девочки.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в поисковых мероприятиях задействовали около 350 сотрудников полиции и волонтёров.