Москва, 29 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Народную артистка России Нину Дробышеву похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили 29 июля РИА Новости в пресс-службе Театра Моссовета.

Александр Щербак/ТАСС Церемония прощания с актрисой Ниной Дробышевой в театре им. Моссовета

Ранее 29 июля в театра прошла церемония прощания с артисткой. На ней присутствовали её коллеги и родные, также проститься с ней пришли её поклонники. В пресс-службе театра сообщили, что народную артистку проводили, согласно театральной традиции, громкими аплодисментами, а в фойе театра звучала песня французской певицы Эдит Пиаф.

Нина Дробышева скончалась 27 июля на 85-м году жизни. Артистка ушла их жизни после продолжительной болезни.

С 1962 года Дробышева играла в Театре имени Моссовета, наиболее известна по исполнению роли Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина. Также актриса исполнила роли в ряде кинофильмов, включая «Два капитана» (1955), «Отцы и дети» (1958), «Улица полна неожиданностей» (1957) и «Чистое небо» (1961).