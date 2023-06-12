Белград, 13 июня, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Опасения в связи с возможной эскалацией украинского конфликта из-за контрнаступления ВСУ высказал президент Сербии Александр Вучич 12 июня в эфире Happy TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет гораздо сильнее. Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым. Это доведет ситуацию до накала, как и уничтожение западного оружия», — пояснил Вучич.

Кроме того, Вучич назвал Украину дружественным Сербии государством, так как Киев не признаёт независимость самопровозглашённого Косова. В то же время, как указал президент Сербии, Белград не вводит санкции в отношении Москвы и продолжает придерживаться этой позиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил сербский президент Александр Вучич, граждане Сербии сами приняли решение о военном нейтралитете, они выбрали самостоятельную политику. Сербский лидер заявил, что граждане сами решают, вводить ли санкции в отношении какого-либо государства.