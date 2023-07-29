Архангельск, 29 июля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В Архангельске по подозрению в коррупции задержали заместителя главы города Владислава Шевцова и представителя организации «Спецавтохозяйство по уборке города» Олега Пугина. Мужчин подозревают в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственными органами на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении замглавы городского округа и замдиректора организации, учредителем которой является муниципальное образование», — сообщила пресс-служба управления СК по региону.

По версии следствия, подозреваемые два года получали взятки в размере 150 тыс. рублей за коммерческие работы на полигоне твёрдых бытовых отходов на Окружном шоссе в Архангельске. Предварительно сообщается, что они получили незаконное денежное вознаграждение в размере более 3,5 млн рублей. Подозреваемых задержали, проводятся обыски, изымается документация.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы администрации Мурино арестовали по делу о взятке. Мужчине предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде ареста, что суд удовлетворил. Сообщается, что обвиняемый действовал умышленно и получил взятку в размере около 850 тыс. рублей за заключение договоров с коммерческим предприятием и за покровительство по службе.

Ранее в беседе с ИА Регнум юрист оценил идею ужесточения наказания за взяточничество. Адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин заявил, что предложение об ужесточении за мелкое взяточничество выглядит нецелесообразно и вызывает вопросы, так как в российском законодательстве уже есть соответствующая статья, предусматривающая наказание всего на год меньше и без конфискации имущества. Если ситуация повторяется, то наказания увеличиваются на год.