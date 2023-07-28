Москва, 28 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В Госдуму внесли проект о наказании до четырёх лет лишения свободы за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

ТАССЭ Mykola Tys/SOPA Images via ZUMA Wire

«Совместно с коллегами внесли законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп», — говорится в сообщении.

Депутат уточнил, что речь идёт о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших поборов и состоит низовая коррупция, отметил Пискарев.

Данный проект предусматривает усиление уголовной ответственности за получение взятки или коммерческий подкуп: будет грозить от трёх до четырёх лет лишения свободы. Кроме того, к совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества.

Как сообщало 18 июля ИА Регнум, Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра культуры Крыма Арину Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки. По данным следствия, бывший министр Крыма получила взятки в размере 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.