Москва, 28 июля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Предложение ужесточить наказание за мелкое взяточничество выглядит нецелесообразно и вызывает вопросы, так как в российском законодательстве уже есть соответствующая статья, предусматривающая наказание всего на год меньше и без конфискации имущества. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее группа парламентариев совместно с главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым внесла законопроект об ужесточении ответственности за дачу и получение мелких взяток. Депутаты предлагают усилить уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы и до 4 лет ограничения свободы, а также конфисковать имущество. По словам Пискарёва, это важная инициатива, так как «из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере». Парламентарий отметил, что регулярные взятки в мелком размере позволяют некоторым лицам набирать довольно крупные суммы, сопоставимые с крупными взятками.

Юрист Кочерин напомнил, что в Уголовном кодексе России уже есть соответствующая статья о мелком взяточничестве. Согласно её пунктам, человек, в первый раз воспользовавшийся взяткой или совершивший подкуп, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. Если ситуация повторяется, то наказания увеличиваются на год.

«Не очень понятен смысл предложения депутатов, поскольку сейчас УК предусматривает ужесточение ответственности при неоднократном взяточничестве. Тогда зачем существует первый пункт о тех, кто впервые попался на взятках? К тому же у нас есть статья в целом о получении взятки, часть санкций по ней примерно такие же, и тогда разница уходит. Не вижу смысла что-то менять, обоснование выглядит нецелесообразно», — поделился мнением Кочерин.

Юрист отметил, что единственным нововведением выглядит предложение конфисковать имущество у обвиняемых, что не предусматривает даже статья 290 УК РФ, где рассматриваются различные варианты взяточничества.

«Не совсем ясно — хотят лишать всего или только того, что куплено на деньги от взяток? А как хотят отличить, что было на честно заработанные деньги приобретено, а что на взятки? Надо либо комплексно менять все подходы, пересматривать статьи о взяточничестве. Либо, на мой взгляд, более правильно оставить всё как есть, когда есть минимальное первичное наказание за мелкую взятку, а если оно повторяется, то идёт ужесточение», — отметил юрист.

Также Кочерин счёл более разумной меру повышения размеров штрафов, так как, по его мнению, наказание рублём российские люди чувствуют более остро. С другой стороны, юрист отметил, что поскольку преступления, связанные с подкупом, чаще всего остаются в тени, то и законопроект, предлагаемый депутатами, не сильно повлияет на общественный строй. К тому же, как логично пояснил эксперт, люди, идущие на преступление со взятками, не следят за изменениями в законодательстве, и новые меры не будут особо ощутимы из-за незначительной разницы.

27 июля в Московском городском суде вынесли приговор по громкому делу о коррупции, фигурантом которого стала бывшая судья Арбитражного суда Елена Кондрат. Обвиняемую во взяточничестве Кондрат приговорили к девяти годом тюремного заключения. В сентябре 2020 года Кондрат пыталась уговорить одну из своих коллег не привлекать нескольких физических и юридически лиц к ответственности за $50 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Мосгорсуд отправил в следственный изолятор бывшего замглавы Министерства цифрового развития России Максима Паршина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.