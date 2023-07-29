Москва, 29 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Южно-Африканской Республики (ЮАР) основываются на приницах стратегического характера и становятся всё насыщеннее. Об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Матамела Рамафоза

«Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнёрства, взаимодействие между нашими странами становится всё более насыщенным и более разнообразным», — сказал он.

Глава государства уточнил, что между Россией и ЮАР выстроен многоуровневый диалог в политической сфере и идёт развитие торгово-экономические связей двух стран.

«В 2022 году товарооборот хороший рост продемонстрировал — 16,4%. Но тоже мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но уже 1,3 миллиарда долларов — в принципе уже показатель достойный», — отметило президент.

Он добавил, что в числе самых перспективных сфер сотрудничества двух стран энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России заявил, что он уверен в том, что саммит БРИКС в ЮАР пройдёт на самом высоком уровне. Глава государства отметил, что российская сторона готова сделать всё для поддержки южноафриканской стороны.

До этого памафоса отметил, что африканские страны благодарны России за предложение начать безвозмездные поставки зерна на континент, однако не просят об этом. По его словам, государства Африки только выступали за продолжение зерновой сделки.