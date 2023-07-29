Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что саммит БРИКС пройдёт на самом высоком уровне, и заявил о готовности сделать всё для поддержки ЮАР. Об этом он сказал 29 июля на пленарной сессии саммита Россия — Африка.

Libyan Presidential Council/Global Look Press Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Во время мероприятия глава государства напомнил, что в ЮАР вскоре пройдет саммит лидеров «пятёрки», и пожелал успеха лидеру республики Сирилу Рамафосе. Путин также провёл исторический экскурс о пути создания объединения БРИКС, связанном с Санкт-Петербургом, в котором проходит африканский саммит.

«Впервые здесь собрались лидеры трёх стран, России, Индии и Китая, и договорились, что будут встречаться на регулярной основе. Так возник РИК — Россия, Индия, Китай. После этого к сообществу присоединилась Бразилия, возник БРИК, а потом — наши друзья из Южной Африки, и возник БРИКС», — рассказал президент.

Обращаясь к Рамафосе, Путин отметил, что Россия и ЮАР солидарны во взглядах на развитие российско-африканских отношений. Российский лидер подчеркнул, что стороны продолжают оставаться в постоянном контакте.

Ранее Рамафоса от лица стран Африки выразил благодарность России за предложение о безвозмездных поставках зерна на континент, хотя они не просили об этом. Глава ЮАР отметил, что государства континента выступали за продолжение зерновой сделки и призывали оставить Чёрное море открытым для продовольственных рынков. Вместе с тем Рамафоса подчеркнул, что делегация глав государств Африки прибыла в Россию не для того, чтобы просить даров.

27 июля Путин на приёме в честь глав делегаций саммита заявил, что Россия готова продолжать помогать африканским странам, в том числе в борьбе с терроризмом, пандемиями и голодом. Он также сказал о готовности вместе с дружественными африканскими государствами работать на будущее и выстраивать стратегическое партнёрство.