Черемхово, Иркутская область, 29 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Семилетний мальчик погиб на трассе в Черемховском районе Иркутской области, сообщили 29 июля в региональном управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ребёнок погиб накануне, 28 июля, на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» возле посёлка Михайловка. Примерно в десять вечера мальчик выбежал на трассу, где его сбил автомобиль Volkswagen Polo.

Следовавший навстречу автомобиль Honda Accord наехал на мальчика.

«Установлено, что школьник, выбежал на проезжую часть из-за препятствия в виде стоящей автомашины. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля девочка 11 лет погибла в ДТП в Джидинском районе Бурятии. Она находилась в автомобиле Mazda, который опрокинулся во время движения, съехав с дороги. Погиб ещё один взрослый.

10 июля в городе Темрюке Краснодарского края мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ещё один ребёнок и взрослый попали в больницу.