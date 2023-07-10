Темрюк, Краснодарский край, 10 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка погибла в городе Темрюке в Краснодарском крае после того, как её сбил 36-летний мотоциклист на пешеходном переходе, сообщил 10 июля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Девочка и ещё трое пешеходов днём переходили улицу Розы Люксембург. Когда они пошли по пешеходному переходу, с левой стороны остановился автомобиль, чтобы их пропустить.

Внезапно на дорогу на большой скорости выехал мотоцикл Honda. Столкновение произошло в момент, когда пешеходы прошли мимо пропустившего их автомобиля. Мотоцикл сбил троих: взрослый и двое детей оказались на земле, на ногах осталась только одна женщина.

Всех пострадавших госпитализировали, шестилетняя девочка умерла, не приходя в сознание.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля двое детей пострадали и один погиб в результате ДТП в Шовгеновском районе Адыгеи. Погибли также мужчина и женщина.

В дорожную аварию попали автомобили LADA Granta и Audi: водитель отечественного автомобиля, житель Ставропольского края, не уступил иномарке дорогу. Столкновение произошло вечером на трассе Майкоп — Гиагинская — Псебай.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818767" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

7 июля японские СМИ сообщили о ДТП с участием четырёх детей в городе Курихара префектуры Мияги. 34-летний Онодеру Акинори въехал на площадку школы и сбил детей. Наезд на школьников был умышленным, сообщили в полиции.