Джидинский район, Бурятия, 24 июля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В результате аварии легкового автомобиля в Джидинском районе Бурятии погибли два человека, включая 11-летнюю девочку. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что, по предварительной информации, утром 24 июля водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

«В результате происшествия погибли два пассажира, в том числе 11-летняя девочка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по факту ДТП начата проверка, по результатам которой при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее при столкновении легковых автомобилей Mercedes и каршерингового Volkswagen Polo в Новосибирском районе погибли три человека. Ещё один человек пострадал: его госпитализировали.

До этого легковой автомобиль столкнулся с автобусом под Нижним Новгородом. В результате этого пострадали восемь человек, включая ребёнка.