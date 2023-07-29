Брисбен, Австралия, 29 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Оказываемая Соединёнными Штатами властям Тайваня военная помощь никак не отразится на военных поставках Украине. Об этом в ходе выступления в Брисбене по итогам переговоров в формате «два плюс два», в которых также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет никаких изменений в сравнении с тем, что мы делали ранее», ― подчеркнул министр обороны США.

Остин указал на важность использования всех доступных механизмов для предоставления помощи тайваньской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля в Пентагоне заявили, что власти США решили выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн. Уточняется, что это будет 43-е изъятие техники при администрации президента Джо Байдена из запасов минобороны для Украины с августа 2021 года.

Киеву планируется поставить боеприпасы для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, снаряды для артиллерийских систем и мины для миномётов различного калибра, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты к ним.

28 июля глава Белого дома поручил госсекретарю США выделить $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере в качестве помощи Тайваню. Военную помощь выделят из резервов министерства обороны. Планируется, что в пакет войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.