Москва, 27 мая, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Временный запрет на экспорт риса предлагает ввести Минсельхоз РФ. Проект соответствующего постановления 27 мая опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Постановление вступит в силу 1 июля 2022 года.

WhiteManART Рис

Предлагается «установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса» и рисовой крупы. Этот запрет не коснётся риса, вывозимого с территории России в страны Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.

Кроме того, рис может вывозиться из России за рубеж в рамках гуманитарной помощи. Не подпадает под этот запрет и рис, перемещаемый между частями территории России через территории других стран.

Также это нововведение не распространяется на рис, который вывозится из страны в качестве припасов для обеспечения деятельности ВС России, находящихся на территориях иностранных государств.

А также для обеспечения работы российских организаций, находящихся в Байконуре (Казахстан) и на территории комплекса «Байконур», на архипелаге Шпицберген. Не коснётся запрет и риса, вывозимого физическими лицами для личного пользования.