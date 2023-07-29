Херсон, 29 июля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил 29 июля Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

Иван Шилов ИА REGNUM

Попытку форсировать Днепр ВСУ осуществили в районе острова Алексеевский, российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки и 12 украинских военных.

В районе острова Великий «Днепр» не позволил украинской диверсионно-разведывательной группе проникнуть на российскую территорию. При этом российские военные уничтожили пять боевиков ВФУ.

В районе села Приднестровского российские военные уничтожили миномёт ВСУ калибра 120 мм и боекомплект, ликвидировав пять украинских военных, кроме того, трое получили ранения различной степени тяжести.

На каховском направлении российские военные уничтожили позиции ВСУ в районе Берислава, пять украинских военных погибли, ещё двое получили ранения различной тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян рассказал о нанесённых по ВСУ в Херсонской области ударах и уничтожении командно-наблюдательного пункта украинских диверсантов в районе села Садовое.

На этом фоне ВСУ периодически пытаются форсировать Днепр на лодках в районе островов Антоновский и Великий. Эти попытки неоднократно терпели неудачу.