Вашингтон, 29 июля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине. Об этом 29 июля заявил экс-советник министра обороны США полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия всё ещё отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах», — сказал он.

Эксперт отметил, что Вашингтон не увидел, что президент России Владимир Путин сделал в стране на протяжении последних двух десятков лет.

Макгрегор уточнил, что также западные страны не поняли, что Россия сумела сохранить крупную научно-техническую базу для производства вооружений, а российское население поддерживает своё руководство.

По мнению экс-советника, все эти ошибки стали причиной того, что США начали ещё один «крестовый» поход, как им казалось, против «очередной отсталой страны», каковыми они в своё время считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию.

«Мы выяснили, что были неправы. Но никто не хочет выйти вперёд и сказать: мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что западные страны не сумеют отнять у России недавно воссоединившиеся с ней территории из-за крупнейшего арсенала ядерного оружия, которым она обладает. Эксперт подчеркнул, что Западу пора трезво осознать эту «простую и суровую реальность».

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что провал контрнаступления украинской армии угрожает Киеву выбором одного из двух плохих вариантов. По его мнению, при таком раскладе у президента Украины Владимира Зеленского небольшой выбор: согласиться на мир с потерей территорий и потерей навсегда возможности вступления в НАТО либо продолжить противостояние с Россией. Последнее будет чревато потерей новых территорий и новой гибелью военных ВСУ.