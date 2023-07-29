Вашингтон, 29 июля, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Запад не сможет отобрать у России недавно воссоединившиеся с ней регионы из-за крупнейшего арсенала ядерного оружия, которым владеет российская сторона, написал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для портала 19fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Эксперт подчеркнул, что Западу необходимо «трезво осознать эту простую и суровую реальность». Он отметил, что у России есть преимущества, которые не позволят ей смириться с прямым военным поражением.

Дэвис также считает, что западные страны недооценивают не только мощь Вооружённых сил РФ, но и решимость российского президента Владимира Путина, готового защищать новые территории страны.

По словам полковника, почти невозможно помыслить о том, что глава государства когда-либо и на каких-либо условиях пойдет на соглашения, в рамках которых Украина получит обратно воссоединившиеся с РФ регионы. Эксперт напомнил, что российские официальные лица не раз предупреждали о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территории России, к которой относятся и новые территории.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля обозреватель сайта Rebelión Хуанлу Гонсалес написал, что всего один новейший российский ядерный комплекс «Посейдон» (беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой) способен уничтожить одновременно сразу несколько штатов США. По его словам, одна такая ракета «одним махом» уничтожит штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и вызовет в океане «радиоактивные цунами».

Журналист добавил, что это будет катастрофичный удар. Гонсалес также предположил, что «никто в здравом уме» не станет выступать против России, опасаясь разнообразного ядерного арсенала.