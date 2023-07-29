Москва, 29 июля, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Недостойно продолжительный трудовой стаж может стать причиной отказа гражданину в назначении ему пенсии по старости, заявил журналистам декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Ещё одним таким фактором является недостаток индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов).

«Именно при несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», — указал юрист в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, на это решение не влияет, продолжают ли или нет гражданин работать после наступления пенсионного возраста. Виноградов уточнил, что для получения пенсионных выплат необходимо, чтобы трудовой стаж составлял не менее 14 лет, а количество пенсионных баллов достигало значения 25,8.

Юрист отметил, что пенсию могут назначить позднее, если гражданин продолжит работать до накопления требуемого стажа и получения нужного количества баллов, которые можно докупить путём подачи заявления в Социальный фонд.

Виноградов также уточнил, что через уплату годового минимума страховых пенсионных взносов добавляется год к страховому стажу. Гражданин имеет право приобрести до половины продолжительности всего страхового стажа.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля в России трём категориям пенсионеров увеличили размер выплат. Это коснулось тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Эта группа пенсионеров станет получать ежемесячно на 7,5 тысячи рублей больше.

Кроме того, повышение затронуло тех, кто в предыдущие месяцы завершил трудовую деятельность. Их выплаты увеличатся за то время, пока они работали. Также размер пенсий вырос для тех граждан, которые предоставили дополнительные документы для учёта нового стажа.

20 июля доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что с 1 августа в России пересчитают пенсии работающим пенсионерам, что происходит ежегодно.