Москва, 1 июля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В России с 1 июля у пенсионеров увеличились ежемесячные выплаты. Эти изменения коснулись трёх категорий населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, речь идёт о пенсионерах, которым в июне исполнилось 80 лет. Теперь они будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 7,5 тысячи рублей. При этом подавать заявление на получение выплаты не потребуется.

Также увеличится пенсия у тех, кто в предыдущие месяцы завершил трудовую деятельность. Их выплаты проиндексируют за то время, пока они работали.

Третья категория, у кого выросли пенсии с 1 июля, ― те, кто предоставил дополнительные документы для учёта нового стажа.

Как указали «Известия», все расчёты произведут автоматически. Уведомление граждан о назначении пенсии или доплатах будет происходить через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Как сообщало ИА Регнум, ране Минтруда России предложило в 2025 и 2026 годах проиндексировать пенсии для неработающих пенсионеров два раза за год. Так, с 1 января 2024 года пенсии планируется повысить на 5,3% — до 22 772 рубля. При этом с 1 февраля 2025 года уровень выплат увеличат ещё на 4%, а с 1 апреля — ещё на 3,8%. По итогам индексаций в 2025 году размер пенсии для неработающих пенсионеров составит 24 120 рублей.

В 2026 году ведомство собирается повысить пенсии на 4% и на 2,8% соответственно в феврале и апреле, в результате чего уровень пенсий для указанной категории граждан достигнет 25 690 рублей.

В конце апреля страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений увеличили в два раза — до 2,8 млн рублей. Как следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным, гарантийным случаем признаётся аннулирование лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и страхованию. Также страховым случаем считается банкротство такой организации и открытие в отношении неё конкурсного производства.

В январе 2023 года средний размер назначенных пенсий по стране составил 19 322 рубля, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом по сравнению с декабрем уровень пенсий вырос на 4,2%.