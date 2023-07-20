Москва, 20 июля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. В России с 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам — это происходит каждый год. Максимально выплата может увеличиться на стоимость трёх пенсионных баллов. Об изменениях агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Как пояснил специалист, точное количество баллов зависит от суммы отчислений в социальный фонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии. Поскольку один пенсионный балл стоит 123 рубля, пенсия может увеличиться в лучшем случае на 370 рублей в месяц.

Экономист напомнила, что регулярно с 1 числа каждого месяца для двух категорий пенсионеров проводится перерасчёт выплат. В частности, тем, кто уволился в предыдущие месяцы (пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации), а также пенсионерам, которым исполнилось 80 лет (они получат удвоенную фиксированную часть пенсии — 7567 рублей).

Все перерасчёты происходят автоматически.

Как сообщало ИА Регнум, сокращение в России числа работающих пенсионеров негативно скажется на экономике страны в условиях её ожидаемого восстановления, заявила Людмила Иванова-Швец, анализируя прогноз о том, что к 2025 году количество работающих пенсионеров в России снизится с 7,9 млн до 5,6 млн.

В будущем Россию ждёт очередное увеличение пенсионного возраста из-за двух глобальных демографических событий, сказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу. ру» Ирина Андриевская.

Главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости.

К 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. В России этот показатель может увеличиться до 37,2%.