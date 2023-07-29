Канберра, 29 июля, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Четверо австралийских военных пропали без вести в результате крушения вертолёта на северо-востоке Австралии. Об этом 29 июля сообщает телеканал ABC.

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Вертолёт австралийской армии MRH-90 Taipan потерпел крушение 28 июля в 22:30 по местному времени (15:30 мск) во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre.

«Четыре члена экипажа вертолета австралийской армии пропали без вести после того, как вчера поздно вечером вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, недалеко от острова Гамильтон», — сказано в сообщении.

Как уточнил министр обороны Австралии Ричард Марлз, вертолёт выполнял тренировочную миссию. По словам главы минобороны Австралии, поисково-спасательные работы начались сразу после крушения, но пилоты всё ещё не найдены. Поиски продолжаются.

Руководитель учений Talisman Sabre 2023 Дэмина Хилл указал, что в связи с крушением вертолёта манёвры были остановлены на всей территории Австралии для всех участников учений. Как пояснил Хилл, это решение было принято для того, чтобы участники учений могли связаться со своими близкими и сообщить, что с ними всё в порядке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Республике Алтай совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. При посадке вертолёт зацепил линию электропередачи и загорелся. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести. Погибли шесть человек.

Вертолёт перевозил туристов. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.