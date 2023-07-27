Горно-Алтайск, 27 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. На борту упавшего на Алтае вертолёта Ми-8 компании «Алтай Авиа» находились туристы. Об этом сообщила Росавиация в четверг, 27 июля.

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«На борту три члена экипажа и 12 пассажиров, информация об их состоянии уточняется. Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолёт Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации», — сообщил регулятор в Telegram-канале.

Уточняется, что вертолёт с туристами потерпел крушение в 200 км к югу от Горно-Алтайска. В Росавиации уточнили, что полёт выполнялся для перевозки экскурсионной группы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, при посадке вертолёт зацепил линию электропередачи, после чего его охватил огонь. По предварительным данным, погибли шесть человек. Уточняется, что три человека находятся в тяжёлом состоянии. В МЧС подтвердили факт происшествия, на месте работают пожарные расчёты.