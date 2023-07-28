Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровске
Зеленский: в Днепропетровске взрывом повредило здание СБУ
Днепропетровск, Украина, 28 июля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске получило повреждения в результате взрыва, который произошёл в городе вечером 28 июля. Об этом написал в своём Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.
Глава государства сказал, что в здание произошло «попадание». Он отметил, что провел оперативные переговоры с руководством СБУ и военной администрации Днепропетровской области, а также с главами МВД и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины
Кроме того, президент сообщил, что на месте работают все необходимые службы.
Как сообщало ИА Регнум, 22 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе Никополе промышленное предприятие получило повреждение. Он добавил, что в результате происшествия никто не погиб.
26 июля президент Украины подтвердил информацию о нескольких попаданиях по различным объектам на территории страны. Кроме того, по словам украинского лидера, было зафиксировано падение обломков ракет. Он не стал уточнять сведения о местах ударов.