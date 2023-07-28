Днепропетровск, Украина, 28 июля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске получило повреждения в результате взрыва, который произошёл в городе вечером 28 июля. Об этом написал в своём Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Кадр из видео. Telegram-канал Владимира Зеленского Разрушенное здание СБУ в Днепропетровске

Глава государства сказал, что в здание произошло «попадание». Он отметил, что провел оперативные переговоры с руководством СБУ и военной администрации Днепропетровской области, а также с главами МВД и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины

Кроме того, президент сообщил, что на месте работают все необходимые службы.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе Никополе промышленное предприятие получило повреждение. Он добавил, что в результате происшествия никто не погиб.

26 июля президент Украины подтвердил информацию о нескольких попаданиях по различным объектам на территории страны. Кроме того, по словам украинского лидера, было зафиксировано падение обломков ракет. Он не стал уточнять сведения о местах ударов.