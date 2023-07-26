Киев, 27 июля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Информацию о нескольких попаданиях по различным объектам на территории Украины подтвердил украинский президент Владимир Зеленский после серии взрывов по стране. Соответствующее видеообращение политика 26 июля опубликовано в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил украинский лидер, после атаки ВС России по территории Украины «есть несколько попаданий», а также зафиксировано падение обломков ракет. Никаких подробностей о том, куда были попадания, какие объекты повреждены и о характере повреждений политик не привёл.

Вечером 26 июля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщало ИА Регнум, по данным ряда украинских СМИ, в Киеве произошёл мощный взрыв. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Львовской областях, а в Хмельницкой области произошли три серии взрывов, в том числе на востоке Староконстантинова, где расположен военный аэродром.