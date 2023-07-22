Днепропетровск, Украина, 22 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. В Никополе Днепропетровской области получило повреждение промышленное предприятие, сообщил глава военной администрации Днепропетровской областной Сергей Лысак.

Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Повреждено промышленное предприятие. Обошлось без жертв», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 22 июля сирены воздушной тревоги зазвучали в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Об опасности с воздуха также предупредили население подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.