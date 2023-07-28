Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Позиции России и африканских стан по международным вопросам очень близки, а в ряде случаев полностью совпадают. Об этом 28 июля на пленарной сессии саммита Россия ― Африка заявил президент Росси Владимир Путин.

Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Российский лидер отметил, что Россия и страны Африканского континента сообща выступают против использования тематики климата, защиты прав человека и гендерной повестки в неблаговидных политических целях. Путин подчеркнул, что Россия и Африка не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры против государств.

Путин добавил, что национальные лидеры африканских государств на принципах справедливости и равенства твёрдо отстаивали независимый путь развития для своих народов, нередко ценой собственной жизни.

«Идеалы свободы, независимости и суверенитета весьма значимы и сейчас, в нынешних непростых условиях международной турбулентности, когда идёт формирование по-настоящему многополярного мира, а эпоха гегемонии одного или двух государств уходят в прошлое», ― указал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки. Он отметил, что взаимоотношения двух государств связаны прочной дружбой.

По его словам, отношения между Россией и странами Африки приобрели дополнительную динамику. В последнее время взаимодействие выходит на новый уровень.

Российский лидер добавил, что Россия готова продолжать работать со странами Африки долго и на перспективу. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на реальное стратегическое партнёрство с африканскими странами, готова продолжать помогать им бороться с терроризмом, пандемиями и голодом.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. В нём принимают участие 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. Всего приехали представители 49 стран из 54.

Ожидается, что на нём подпишут значимые соглашения и утвердят план партнёрства России и стран Африканского континента, а также обсудят зерновую сделку, продовольствие, энергетику и ряд других важных вопросов.