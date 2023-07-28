Москва, 28 июля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. В Банке России заявили о кадровых изменениях в работе заместителей председателя ЦБ. Соответствующий пресс-релиз опубликовал регулятор 28 июля.

Михаил Почуев/ТАСС

Сообщается, что первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева станет советником председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, и, вместе с тем, продолжит развивать направление исследований и аналитики.

«Также в сфере ответственности Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам», — говорится в релизе.

При этом она оставит за собой должность члена совета директоров и комитета финансовой стабильности ЦБ.

Также первый зампред Владимир Чистюхин займётся контролем и координацией службы анализа рисков, а зампред Филипп Габуния — департамента финансовой стабильности. Ещё один заместитель, Алексей Заботкин, начнёт координировать работу департаментов исследований и прогнозирования и статистики, а Валерий Казарин — департамента управления данными.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора. Она уточнила, что структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам, но в целом картина выглядит положительно.