Москва, 21 июля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Экономика России в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора, заявила 21 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жёсткие внешние санкции», — сказала она.

Однако, добавила глава ЦБ, структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам.

Как передавало ИА Регнум, Банк России 21 июля повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Ставка была повышена впервые за полгода. Также ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании. Динамика внутреннего спроса и ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски, отметили представители регулятора.

Вместе с тем ЦБ пересмотрел в сторону увеличения прогноз роста ВВП в 2023 году. ВВП увеличится на 1,5%–2,5%. Ранее в ЦБ предполагали, что рост составит 0,5%–2%. Также в банке России отметили, что уровень безработицы в России и соотношение внешнего долга страны к ВВП обновили исторические минимумы.