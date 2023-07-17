Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Киевские власти, даже находясь в непростой ситуации, не настроены на диалог по урегулированию конфликта, в отличие от России, которая сохраняет открытость в этом вопросе. Об этом 28 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», ― указал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что конфликт на Украине обсудят на встрече с представителями стран Африки, которую вечером 28 июля проведёт глава государства Владимир Путин.

«Состоится дальнейшая дискуссия, о которой ранее условились в Санкт-Петербурге», ― уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что киевские власти не настроены на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Так, заявляя о возможном диалоге с Москвой, руководство страны продолжает требовать у Запада оружие.

В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно проведённому опросу, Украина готова продолжать вооружённый конфликт ещё много лет. При этом министр отказался делать прогноз относительно окончания боевых действий на территории страны, но подчеркнул, что работает ежедневно над тем, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал странным высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине дипломатическим путём, за счёт переговоров. При этом, по его словам, мнение Запада о том, что ситуация на Украине завершится переговорами, но Россию надо победить, является ничем иным, как шизофренической позицией.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Украиной, чтобы урегулировать конфликт, а побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева.