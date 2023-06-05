Москва, 5 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В апреле уровень безработицы в России составил 3,3%, что является историческим минимумом. Об этом 5 июня заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова

«Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле обновил исторический минимум — 3,3%», — сказала Голикова.

По её словам, численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости, составляет 523 тыс. человек. Это на 41 тыс. человек меньше, чем в начале 2023 года.

Голикова отметила, что база вакансий портала «Работа России» составляет более 1,8 млн предложений.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта стало известно, что, по данным Росстата, в январе 2023 года уровень безработицы в России снизился до 3,6%, что стало рекордно низким показателем. При этом в декабре 2022 года уровень безработицы составлял 3,7%.