Москва, 25 июля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень безработицы в России составляет 3,2%, а доходы населения начали расти в реальном выражении. Об этом 25 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Безработица, мы с вами тоже хорошо это знаем, снижается. Сейчас она 3,2 процента. При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле — более чем на 10 процентов», — сказал он.

Глава государства отметил, что это средние цифры, и они могут отличаться в зависимости от региона и сектора.

При этом президент назвал такой результат в целом хорошим, оказавшимся лучше ожиданий и предварительных расчётов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Путин заявил, что безработица и инфляция в России на данный момент ниже, чем в других странах, в том числе в еврозоне. По его словам, она не была такой низкой никогда в истории.

В конце марта президент уточнял, что безработица в России продолжает оставаться на рекордно низком уровне. Путин подчеркнул, что это не означает, что все проблемы на рынке труда удалось решить.