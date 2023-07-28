Москва, 28 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Случайная отправка секретных документов по электронной почте из Великобритании в Мали вместо США свидетельствует о халатности и необразованности специалистов британского минобороны и грозит более серьёзными последствиями для стран НАТО в будущем. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/TASS Министерство обороны Великобритании

Ранее газета The Times сообщила, что Минобороны Великобритании по ошибке отправило ряд электронных писем с секретной информацией союзнику России — Мали, вместо США. Чиновники пропустили букву «i» в адресе электронной почты, что обернулось ошибкой адресата. Дело в том, что адрес США заканчивается доменом «. mil», но британцы отправили письма на домен «. ml», принадлежащий Мали. По данным журналистов, большая часть отправленных документов не содержала данные, которые могут представлять угрозу безопасности, но в части раскрывались детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии. Британское минобороны инициировало внутреннюю проверку.

«Это случайность, халатность, невнимательность и просто необразованность клерков, которые работают в соответствующем министерстве. Это просто говорит о низком уровне и качестве работы с кадрами. Поэтому все сообщения о якобы мощи британских сил и разведки — всего лишь мифы. Видимо, закончилось время шпионов уровня агента 007», — отметил Шатров.

Политолог напомнил, что это не первая и не единственная подобная оплошность Великобритании. Например, в мире широко освещалась ситуация, когда секретные документы представители британского ведомства забыли на автобусной остановке. Тем не менее эксперт уверен, что эти случаи связаны с банальным человеческим фактором. Хотя, как отметил Шатров, вызывает вопросы и удивление такая рассеянность оборонного ведомства государства — члена НАТО.

«Это абсурд — пересылать по обычной электронной почте такие важные документы. В таких ведомствах должна же быть какая-то система проверки. Разве можно по почте отправлять секретные документы? Удивительно для страны НАТО и союзника США. Ситуация грозит тем, что если они не изменят работу с документами, то когда-нибудь утечка будет более серьёзной», — считает Шатров.

Также политолог поделился, что предполагал использование во многих странах НАТО системы закрытого интернета, который бы осуществлял отправку писем по секретному каналу связи.

В свою очередь, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, что ошибка отправки правительственных документов не туда если и связана первоначально с невнимательностью специалистов британского ведомства, то следующей причиной служат особенности использования схожих доменов в интернете.

«Домен «MIL» занят военными организациями США, на этот адрес могут поступать данные от внешних источников. Но произошла оплошность, и подобных историй с опечатками в написании электронного адреса немало, просто здесь ситуация приобретает серьёзный характер из-за ошибки именно военного ведомства страны. Но сейчас время не удивляться, а делать выводы, и это повод проверить и своих военных, чтобы они не допускали подобных ошибок», — отметил Клименко.

По словам эксперта, интернет всё ещё осваивают, а потому это то пространство, в котором возможны сбои и системные лаги даже у крупных корпораций, и какие-то страны могут быть на шаг впереди в этом освоении, а кто-то может недооценивать возможности Всемирной сети. Поэтому, как заключил эксперт, нужно весьма серьёзно относиться к любым рассылкам через интернет.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля газета Financial Times написала, что миллионы электронных писем военных США из-за такой же опечатки несколько лет вместо Пентагона попадали в Мали. В числе этих посланий были также и письма с конфиденциальными данными.

В конце апреля 2023 года газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что в туалете одного из пабов в британском графстве Камбрия обнаружены секретные документы, в которых содержалась информация о подводной лодке HMS Anson. В результате инцидента военно-морские силы Великобритании начали расследование для выяснения обстоятельств случившегося.