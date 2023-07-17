Лондон, 17 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Миллионы электронных писем американских военных на протяжении многих лет попадали в Мали, а не в министерство обороны, из-за опечатки в домене. В их числе были и письма с конфиденциальными данными, пишет газета Financial Times.

The U. S. Army Военные США

На проблему обратил внимание Йоханнес Сюрбир, руководитель нидерландской интернет-компании Mali Dili, оператора малийского домена ml. В переписке американских оборонных структур используется домен mil, но букву i в нём часто пропускают.

По подсчётам Сюрбира, только с января 2023 года на малийские адреса было по ошибке направлено около 117 тыс. сообщений. Этим могут воспользоваться противники США, считает он.

Издание отмечает, что малийский веб-оператор получил «миллионы электронных писем военных США», так как Сюрбир заметил ошибку ещё десять лет назад. В большинстве сообщений нет ничего серьёзного, но некоторые содержат информацию об американских военных и их семьях. Например, в переписке могут быть медицинские данные, списки экипажей кораблей, фотографии военных баз, маршруты командировок и прочее.

Mali Dili обслуживала малийский домен до 17 июля, теперь этой работой займётся правительство Мали. Американская сторона, говорится в публикации, беспокоится, так как власти страны якобы «тесно связаны с Россией».

По словам бывшего руководителя Агентства национальной безопасности США Майкла Роджерса, доступ даже к незасекреченной информации, содержащейся в письмах, позволяет «собирать разведданные». Более того, иностранное правительство, завладев ими, может увидеть в них преимущество, которым можно воспользоваться. Он также отметил, что сообщения нередко отправляются на ошибочный адрес.

В министерстве обороны США заявили, что знают о проблеме утечек и серьёзно к ней относятся. Представитель Пентагона лейтенант-коммандер Тим Горман пояснил, что сообщения, по ошибке отправленные в Мали с домена mil, блокируются, а отправителю приходит уведомление о необходимости подтвердить адрес получателя.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в Сеть попали секретные военные документы о планах США и НАТО в отношении Украины. В свободном доступе оказались, к примеру, данные о графиках поставок военной помощи Киеву, численности войск и батальонов. Пентагон объявил о начале расследования.