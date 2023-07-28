Лондон, 28 июля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Минобороны Великобритании в результате опечатки в адресе электронной почты в течение некоторого времени отправляло содержавшие секретную информацию электронные письма вместо Пентагона в Мали, страну, которая является союзником России. Об этом 28 июля написала британская газета The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Британские чиновники, пытавшиеся связаться с Пентагоном, использующим домен «. mil», по ошибке пропустили букву «i» и вместо этого отправили письма в Мали, где используется доменное имя «. ml», — говорится в материале.

По данным авторов статьи, в этих письмах была детальная информация по исследованиям Британии в сфере гиперзвукового оружия.

Уточняется, что британское минобороны уже начало расследование произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля газета Financial Times написала, что миллионы электронных писем военных США из-за такой же опечатки несколько лет вместо Пентагона попадали в Мали. В числе этих посланий были также и письма с конфиденциальными данными. С января текущего года так отправили порядка 117 тыс. сообщений.