Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В настоящее время Запорожская АЭС находится в абсолютной безопасности, радиационный фон на станции в норме. Об этом 28 июля заявил журналистам в кулуарах саммита Россия — Африка глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное», — сказал он.

Гендиректор Росатома отметил, что 27 июля миссия МАГАТЭ произвела осмотр территории станции и замер радиационного фона, который оказался на уровне природных значений.

Лихачёв уверен, что госкорпорация вместе с Росгвардией и российскими войсками обеспечат безопасное существование ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба ЗАЭС сообщила, что реакторную установку блока №5 перевели в состояние холодного останова. Такое решение было принято для планового технического освидетельствования оборудования.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал абсолютной ложью заявления представителей Киева о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Он отметил, что находящиеся на станции представители МАГАТЭ ничего подобного не выявляли, и подчеркнул, что сотрудники ЗАЭС строго соблюдают технологический регламент и правила эксплуатации.