Глава Росатома: Запорожская АЭС сейчас в абсолютной безопасности
Глава Росатома Лихачёв заявил, что Запорожская АЭС в абсолютной безопасности
Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В настоящее время Запорожская АЭС находится в абсолютной безопасности, радиационный фон на станции в норме. Об этом 28 июля заявил журналистам в кулуарах саммита Россия — Африка глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
«Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное», — сказал он.
Гендиректор Росатома отметил, что 27 июля миссия МАГАТЭ произвела осмотр территории станции и замер радиационного фона, который оказался на уровне природных значений.
Лихачёв уверен, что госкорпорация вместе с Росгвардией и российскими войсками обеспечат безопасное существование ЗАЭС.
Как передавало ИА Регнум, пресс-служба ЗАЭС сообщила, что реакторную установку блока №5 перевели в состояние холодного останова. Такое решение было принято для планового технического освидетельствования оборудования.
До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал абсолютной ложью заявления представителей Киева о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Он отметил, что находящиеся на станции представители МАГАТЭ ничего подобного не выявляли, и подчеркнул, что сотрудники ЗАЭС строго соблюдают технологический регламент и правила эксплуатации.