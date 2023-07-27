Мелитополь, 27 июля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Заявления из Киева о возможном взрыве на Запорожской АЭС — абсолютная ложь, заявил 27 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости/Таисия Воронцова

«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции», — заявил Рогов, комментируя слова украинского министра энергетики Германа Галущенко о том, что есть риск взрыва.

Он напомнил, что находящиеся на станции представители МАГАТЭ ничего подобного не фиксируют. Технологический регламент и правила эксплуатации сотрудники ЗАЭС строго соблюдают, сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Галущенко заявил, что на ЗАЭС в любой момент может взорваться реактор. Также он сказал, что взорваться могут мины, якобы размещённые российскими силовиками на территории станции. Он посетовал на то, что российская сторона полностью отключила Киев от систем мониторинга безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обнаружении на периферии периметра ЗАЭС противопехотных мин направленного действия. Мины обнаружили 23 июля в закрытой зоне, куда не имеют доступа сотрудники ЗАЭС.

По словам Гросси, как определили специалисты МАГАТЭ, детонация найденных мин не угрожает системе Запорожской АЭС.