Мелитополь, 28 июля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела реакторную установку блока №5 в состояние холодного останова, об этом 28 июля сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Реакторная установка пятого блока планово переведена в состояние «холодный останов», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что руководство ЗАЭС приняло такое решение для того, чтобы провести плановое техническое освидетельствование оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, в марте пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС переводили в режим холодного останова. В это время первый и третий блоки атомной электростанции находились на ремонте, а второй и четвёртый ― в холодном резерве.

На днях четвёртый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова» для того, чтобы обеспечивать станцию паром.

Отмечается, что в процессе перевода энергоблока обеспечили контроль соблюдения требований регламентов и инструкций по эксплуатации. При этом недостатков, влияющих на безопасность, не выявили.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, ― это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.