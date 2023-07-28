Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии и призвал не допустить превращения страны в зону столкновений третьих стран.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очень важно добиться подлинного национального единства», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва понимает все сложности этого процесса и будет способствовать позитивному направлению взаимодействия всех сил самой Ливии.

В свою очередь председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи обратился к России и странам Африки за помощью в выводе всех иностранных войск с территории страны.

Второй саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Девиз мероприятия, как и ранее, — «За мир, безопасность и развитие». Президент 28 июля продолжит серию встреч с лидерами африканских стран. Планируются встречи с главами Камеруна, Сенегала и Эритреи. Российский лидер провёл переговоры с главами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Комор 27 июля.