Москва, 28 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Российским спортсменам придётся и дальше сталкиваться с негативом и угрозами от украинских болельщиков, потому что тезис, что спорт вне политики, давно канул в Лету. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя ситуацию с угрозами, поступающими российской фехтовальщице Анне Смирновой после поединка с украинкой Ольгой Харлан.

Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Как отметила Роднина, этот случай далеко не первый, и многие российские политики, артисты и другие известные личности уже привыкли к гневным сообщениям в интернете, поступающим на украинском языке.

«Это было и остаётся. Последние лет восемь этот тезис, что спорт вне политики, ушёл в былое. Нам бы хотелось сохранения олимпийских основ и принципов, но… Мы к этому привыкли уже. И от этой публики ничего другого ждать не приходится», — рассказала Роднина.

По словам депутата, угрозы в адрес российских спортсменов будут продолжаться, потому что невозможно применить меры контроля и наказания для пользователей соцсетей, особенно запрещёнными в России.

«Как можно контролировать в интернете гневные комментарии от тысяч людей из других стран? С этим ничего не сделаешь, они же не на соревнованиях, не на матче находятся. Им всё сойдёт с рук», — заключила депутат.

В свою очередь фигуристка Анастасия Гребёнкина пожелала терпения и сохранения самообладания всем российским спортсменам, потому что, по её мнению, в ближайшее время негатив от иностранных болельщиков никуда не исчезнет.

«На это нет никакой управы. Наверное, лучше вообще сейчас ничего не публиковать в соцсетях нашим спортсменам или хотя бы сразу с закрытыми комментариями, чтобы просто не травмировать свою нервную систему. Хорошо, что наших фехтовальщиков вообще допустили до международных соревнований. А вообще почему Смирновой поступают угрозы? За что? Она вообще ничего плохого не делала в сторону Харлан, которая у Смирновой ещё и выиграла», — отметила Гребёнкина.

Спортсменка подчеркнула, что, несмотря на внешние обстоятельства, во время любых соревнований нужно думать в первую очередь лишь о своём результате, о мастерстве в своей дисциплине, с чем сейчас достойно справляются участники из России.

27 июля во время чемпионата мира по фехтованию в Милане украинка Ольга Харлан после поединка с россиянкой Анной Смирновой отказалась пожимать руку сопернице, выставив вперёд саблю, и ушла, нарушив регламент. После этого Смирнова осталась на месте проведения соревнований до вынесения вердикта судей, ожидая почти 50 минут. Поединок завершился в пользу украинки со счётом 15:7, однако из-за нарушения правила рукопожатия Харлан дисквалифицировали.

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После инцидента россиянке Смирновой в запрещённой соцсети под её постами стали писать оскорбительные комментарии, преимущественно на украинском языке. В некоторых сообщениях Смирновой и её семье угрожали расправой. Спортсменка приняла решение закрыть доступ к комментариям.