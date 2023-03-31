Москва, 31 марта, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что важно работать на укрепление суверенитета страны, повышение роли РФ в решении мировых проблем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное новой редакции Концепции внешней политики страны.