Сеул, 24 июля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis прибыла в Южную Корею в понедельник 24 июля. Судно зашло на военно-морскую базу на острове Чеджудо. Об этом сообщили ВМС страны.

(сс) U.S. Navy Атомная подводная лодка ВМС США

В военном ведомстве пояснили, что приход подводной лодки имеет цель усилить совместную оборону стран, а также участвовать в мероприятиях по обмену в честь 70-летия союза Вашингтона и Сеула.

Атомная подлодка прибыла на военную базу через несколько дней после того, как стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» ВМС США USS Kentucky ушла из Пусана.

Как сообщало ИА Регнум, атомная подводная лодка с управляемыми ракетами 16 июня прибыла в Южную Корею впервые за шесть лет.

Субмарина USS Michigan пришвартовалась к ключевой военно-морской базе страны в Пусане. Она достигла полуострова после того, как накануне КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности.

В минобороны Южной Кореи уточнили, что во время пребывания подводной лодки в Пусане военно-морские силы страны проведут совместно с США учения по проведению специальных операций, чтобы отработать ответ на возможные угрозы со стороны КНДР.