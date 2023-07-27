Белгород, 27 июля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 27 июля обстреляли посёлок Красное в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть один пострадавший — комбайнёр, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле», — написал глава области.

Гладков сообщил, что у пострадавшего осколочное ранение голеностопа. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Повреждения получил также комбайн, на место прибыли оперативные службы.

Губернатор сообщил, что 26 июля украинская сторона обстреляла в области сёла Журавлёвка, Муром, Поповка, Новая Таволжанка и Новопетровка, хутор Лозовая Рудка, посёлки Задорожный и Ленинский.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 июля ВСУ обстреливали Донецк в течение 15 минут, выпустив по городу 17 снарядов натовского образца. В течения дня украинская сторона продолжала удары.

В ходе обстрелов ВСУ по Донецку пострадали мирные жители. Ранения получили двое молодых людей, а также пожилые мужчина и женщина.