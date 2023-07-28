Угледар, ДНР, 28 июля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Отряд украинских пехотинцев подорвался на своих же минах при попытке наступления на угледарском направлении (ДНР), сообщил журналистам военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Вышла группа пехоты в сопровождении трёх единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — сказал боец, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, это произошло несколько дней назад. Кроме того, Бука уточнил, что отбросить противника также помогла реактивная система залпового огня (РСЗО), которая оперативно ударила по отряду ВСУ в момент наступления.

Военнослужащий добавил, что украинские силы регулярно совершают попытки таких атак, но не достигают успеха.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля бойцы 2-го Армейского корпуса группировки российских войск «Юг» точным огнём из миномёта поразили опорный пункт киевской армии в районе Северска на артёмовском направлении (ДНР).

27 июля стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку (ДНР) зажигательными боеприпасами. Удару подвергся один из жилых кварталов города.