Москва, 26 июля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Военные 2-го Армейского корпуса Южной группировки российских войск точным огнём из миномёта уничтожили опорный пункт украинской армии в районе Северска на артёмовском направлении в ДНР. Это 26 июля следует из кадров объективного контроля.

Андрей Рубцов/ТАСС

Как рассказал в беседе с РИА Новости оператор беспилотника, во время воздушной разведки удалось обнаружить наблюдательный пункт ВСУ.

Он утончил, что после этого расчёт миномёта калибра 120 мм точным огнём накрыл и уничтожил опорный пункт противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Он уточнил, что все четыре попытки атаки российские войска успешно отразили, уничтожив несколько сотен украинских военных.

Начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев в начале июля рассказал, что артиллеристы уничтожили около Артёмовска станцию спутниковой связи Starlink ВСУ. Также удалось поразить украинский пункт управления дронами.